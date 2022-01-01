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新北元旦起 第三胎生育獎勵金提高至3萬元

2022/1/1 15:52（1/1 20:30 更新）
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2022年到來，新北市民政局1日表示，為鼓勵市民生育並減輕育兒經濟負擔，即日起新北市民第3胎生育獎勵金加碼至新台幣3萬元。（新北市民政局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年1月1日
2022年到來，新北市民政局1日表示，為鼓勵市民生育並減輕育兒經濟負擔，即日起新北市民第3胎生育獎勵金加碼至新台幣3萬元。（新北市民政局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年1月1日
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（中央社記者沈佩瑤新北1日電）新北市政府民政局今天發布新聞稿表示，為鼓勵市民生育並減輕養育子女的經濟負擔，即日起，新北市民第三胎生育獎勵金，從新台幣2萬提高至3萬元，全年預計超過3000個家庭受惠。

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市府民政局長柯慶忠在新聞稿中指出，「新北市政府發放生育獎勵金補助要點」增訂第三胎生育獎勵金從2萬提高至3萬元，並綜合考量北北基桃4縣市已形成共同生活圈，同步修正生育獎勵金補助要點。

柯慶忠表示，即起凡新生兒出生日前10個月，父或母戶籍地為基隆市、台北市或桃園市者，併計設籍於新北期間，都可領取生育獎勵金，例如設籍基隆市8個月、遷入新北市2個月；同性家庭收養配偶所生新生兒，也能請領生育獎勵金。（編輯：方沛清）1110101

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