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偏鄉衛生所接力 醫護10分鐘接生25週新生命

2022/1/1 19:10（1/1 20:30 更新）
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台中市衛生局1日指出，2021年最後一天上班日，和平衛生所接獲一名早產產婦，所內人員紛紛放下手邊工作，加入搶救行列，僅25週的女嬰在醫護接生下順利出生，平安來到世界。（台中市衛生局提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月1日
台中市衛生局1日指出，2021年最後一天上班日，和平衛生所接獲一名早產產婦，所內人員紛紛放下手邊工作，加入搶救行列，僅25週的女嬰在醫護接生下順利出生，平安來到世界。（台中市衛生局提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市和平區全區無住院醫療設備，梨山衛生所昨天接獲1名早產產婦，後送和平衛生所途中，胎兒的頭跑出來，不到10分鐘，僅25週的女嬰在醫護接生下出生，平安來到世界。

和平衛生所護理長陳素如回想2021年最後一天上班日，她說，當天衛生所聽見越來越近的救護車警鳴聲伴隨急促喇叭聲，醫護人員正疑惑發生什麼事，就看見119救護車直接駛進衛生所大門，救護員大喊「急產！胎頭已經出來了！」此刻，衛生所人員紛紛放下手邊工作，投入這場突如其來的搶救。

陳素如說，從沒想過會在衛生所緊急接生早產兒，所幸最後母女平安送台中榮民總醫院。

台中市政府衛生局長曾梓展表示，和平衛生所親手迎接著小小生命到來，更顯現衛生所在和平區的重要性，感謝和平衛生所服務醫療團隊，全年無休守護山地偏鄉居民健康。

衛生局今天新聞稿指出，和平區幅員廣闊，全區無住院醫療設施，主要由區內診所，以及和平、梨山衛生所提供醫療服務。

依和平區公所資料，和平區位處台中市東北角，幅員廣達約1037.8192平方公里，是全市29區面積最為遼闊的第一大區，也是台中市唯一的原住民區，族群以泰雅族為主，人口數1萬多人。（編輯：孫承武）1110101

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