台南營區眷村土地都更案 估獲社宅逾1500戶

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市政府配合公辦都更政策推動活化老舊眷村及閒置營區土地資產，近年陸續辦理多處先期規劃及招商開發案，預計透過都更容積獎勵，將可取得超過1500戶社會住宅。

台南市政府都市發展局今天發布新聞稿指出，市府以公辦都市更新可無償取得公園、道路、停車場等公共設施用地，再透過對外招商徵得實施者進行都市更新事業開發，並規定須優先申請公益性相關的都市更新容積獎勵，完成公共設施工程開闢、取得社會住宅、停車位等設施。

台南市都發局長莊德樑表示，目前完成公辦都更招商的營眷改基地包含永康區精忠二村、仁德區二空新村AB區及東區平實營區1、2期等案。推動中案件包含南區大鵬五村、北區自強新村、九六新村、中興新城等，預計於今年底前完成招商作業。

莊德樑表示，市府預估這些案件完成後共可取得約7.75公頃公設用地土地產權，以及社會住宅約1554戶、車位884個，可增加台南市社會住宅供給，滿足公益性，並可藉由民間投資建設，活絡並帶動地區發展，達到國防部、市府、投資者與市民多方共贏效益。

他說，台南市透過公辦都更容積獎勵取得的社會住宅，考量地區發展需求及社會公益性，訂定數種房型空間需求，其中永康區精忠二村、仁德區二空新村A區已於去年10月動工，其餘案件將於今年至113年間陸續動工。（編輯：謝雅竹）1110102