台南推廣蕎麥 擬建議中央提高種植補助

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台南市長黃偉哲（前左）2日帶領市府相關局處人員前往位於玉井區的黃金蕎麥探索館參訪，了解蕎麥特性及相關加工產品。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月2日

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）行政院農業委員會近年推廣國產雜糧，台南有少數農民轉種蕎麥，但種植規模不大，台南市政府擬向中央建議將蕎麥比照玉米列為進口替代作物品項，提高種植補助金額。

台南市政府發布新聞稿，市長黃偉哲今天帶領市府相關局處人員，與行政院南區聯合服務中心副執行長王開玹前往位於玉井區的黃金蕎麥探索館參訪，由黃金蕎麥生產合作社理事主席林家寶導覽，介紹蕎麥特性及相關加工製品。

林家寶表示，黃金蕎麥探索館成立後，讓民眾了解台灣蕎麥產業及發展性，希望未來在台南能成立種植專區，透過中央與地方農政單位協助推廣，鼓勵農民轉種較耐旱的蕎麥，提升土地利用效率，也能提高農民收入。

黃偉哲表示，蕎麥相當適合在台南推廣，將由農業局協助提高契作面積，並向農糧署建議把蕎麥比照玉米，列為進口替代作物品項，提高農民種植補助金。

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陪同參訪的台南市政府農業局長李建裕表示，種植蕎麥所需的灌溉用水比水稻少很多，有利於整體農地規畫與農業用水調度，業者開發的麵類、零食、茶飲等加工產品也具有市場潛力。

李建裕指出，目前台南蕎麥種植面積約50公頃，規模不大，屬於官田區農會契作性質，農民收入不會比種水稻差，希望未來能在加強推廣下逐漸擴大面積，降低種植成本，有機會成為台南另一項特色作物。（編輯：陳仁華）1110102