新竹關東市場設客家主題圖書館 打造文化基地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市府將在關東市場3樓設立客家主題圖書館，結合市場內美食、展覽空間，將原來老舊傳統市場改造成複合式客家文化基地，預計今年6月啟用。

新竹市政府文化局今天發布新聞稿指出，關東市場3樓將設立客家主題圖書館，有客家主題藏書區，期刊雜誌、親子閱讀、自修室等，提供不同族群與年齡層閱讀服務。圖書館今天動工，預計6月啟用。

市長林智堅在新聞稿中表示，關東市場周邊為客家人聚落區，市府向中央爭取超過新台幣5000萬元經費推動改造計畫，重現在地客家語言、歷史、文化。

文化局表示，全棟各樓層結合客語指標導覽和圖書管理系統、自助借書機等設備，未來將增加東區關東、金山里區域閱讀空間，服務更多關東地區民眾與學子。另外，關東市場4樓也將設置客家會館，辦理各項主題展覽、親子活動及客語教學課程。

文化局表示，未來在關東市場1樓可採購客家特色食材，3樓可閱讀客語繪本，4樓可參觀客家主題展覽或參加客語教學課程，整座市場將成為客家族群文化基地。

新竹市政府表示，打造閱讀城市，林智堅上任以來積極增加公共圖書館分館，更於新竹市稅務局、文化局演藝廳及東區柴橋社區活動中心購置3座微型圖書館。（編輯：方沛清）1110103