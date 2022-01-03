新北要求防疫旅館從業人員追加第3劑疫苗

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（中央社記者王鴻國新北3日電）國內傳出防疫旅館群聚感染事件，新北市邀全市38家防疫旅館業者舉辦精進會議，面對變異病毒株Omicron快速傳播特性，要求旅館從業人員全面追加第3劑疫苗接種。

新北市府下午邀防疫旅館業者在新板希爾頓飯店舉辦新北市防疫旅館感染管制精進會議，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒變異株Omicron疫情及防止防疫旅館群聚感染情形發生，研擬最新應變措施。

市長侯友宜表示，近日境外移入個案持續增加，同時也有防疫旅館再度出現群聚感染，因此邀集全市38家防疫旅館召開會議，邀請專家學者針對旅館內各項防疫感染控制措施精進作為進行討論，要求各防疫旅館務必持續落實「紅區、黃區、綠區」的場域風險控管及環境清消。

侯友宜表示，從目前到2月中旬是最重要的關鍵，絕不能鬆懈，要嚴格落實各項檢疫及防疫措施，以阻絕病毒擴散，面對Omicron快速傳播特性，旅館從業人員為高風險接觸對象，因此應全面追加第3劑疫苗接種。

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侯友宜接受媒體聯訪時表示，今天特別請感控專家對整個動線設計跟規劃要非常細心的去守住防衛線，尤其要求防疫旅館人員一定要打第3劑，加強稽查，中央跟地方上下一心把防疫做到位，阻絕於境外，防疫旅館防線能夠守住，不讓疫情進到社區。

防疫旅館業者曾立偉接受媒體聯訪表示，飯店紅黃綠區分得非常清楚及分層清消，人員到過各區也都會加強清消，飯店防堵疫情上會更嚴謹對待，空調也符合標準，希望不會在新北市防疫旅館發生疑似群聚情形。（編輯：方沛清）1110103

國內傳出防疫旅館群聚感染事件，新北市邀全市38家防疫旅館業者3日舉辦精進會議，市長侯友宜（左）要求各防疫旅館務必持續落實「紅區、黃區、綠區」的場域風險控管及環境清消。中央社記者王鴻國攝 111年1月3日