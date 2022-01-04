屏東縣加強空品應變 全面提升空污管制措施

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近期受到大陸冷氣團及東北季風挾帶輕微境外污染物南下影響，屏東空氣品質呈現不良情形，屏東縣政府環保局表示，已全面提升空污管制措施，包含提升各污染源管制力道及各污染源防制設備的操作效率。（屏東縣環保局提供） 中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月4日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）近期受到大陸冷氣團及東北季風挾帶輕微境外污染物南下影響，屏東空氣品質呈現不良情形，屏東縣政府環保局表示，為減緩空氣品質惡化，已全面提升空氣污染管制措施。

根據環保署的空品監測，從元旦開始一直到今天，高屏的空品指標都在不良的橘色燈號，今天的細懸浮微粒更是全台最高的150µg/m3。

環保局發布新聞稿表示，環保局已全面提升空污管制措施，包含提升各污染源管制力道及各污染源防制設備的操作效率。

環保局表示，民國110年已與高雄市環保局協商取得共識，共同推動高屏空品區臭氧事件日跨縣市合作機制，將針對臭氧預報與即時超標時，高屏兩縣市環保局同步通報轄內污染源配合進行降載減排，並加強污染源稽查作業，期能有效改善跨區污染傳輸影響。

環保局指出，目前仍屬於空氣品質不良季節，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，減少移動源污染排放，並配戴口罩自我防護。

環保局表示，多年來致力於空品管制措施，統計去年至11月縣空品不良事件日較109年已大幅減少33站日，空品不良率為14.5%，創歷年最佳。

針對細懸浮微粒濃度今年西部各縣市濃度普遍都是增加，屏東縣細懸浮微粒濃度為14.77µg/m3，較109年（14.79µg/m3）仍有改善，改善濃度為全國西部縣市中排名第3，僅次於基隆市及新北市。

環保局表示，110年全方位加強各項污染源管制，已完成佈置400台空氣品質感測器，推動10大創新環境治理策略，包含調整最適化點位並找出污染潛勢區、輔助稽查推動污染減排措施、夜鷹早鳥搭配微型感測器稽查等。

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屏東縣首創全國砂石疏濬專區智能管制，110年導入AI污染監控與管制派遣，搭配空中UAV稽查管制，環保局統計，今年輔導疏濬工程法規符合度已達94%，有效改善揚塵污染問題。

另外，環保局也增設一處屏南地區柴油車排煙檢測服務站，推動柴油車自主管理標章高達2993張，較去年明顯提升445%，減少車輛黑煙排放；環保局指出，今年度也強化露天燃燒智能監控及建立農業廢棄物多元妥善處理體系，蓮霧農廢妥善處理率達89%創歷年新高。（編輯：陳仁華）1110104