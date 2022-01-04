結合繪本、多媒體 台灣客家文化館推親子特展

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客委會客家文化發展中心以母語傳承為主題，運用客家繪本故事結合多媒體動畫及遊戲，在台灣客家文化館舉辦「惜，阿姆話」特展，歡迎大小朋友一同探索客語之美，並了解母語重要性。（客委會客家文化發展中心提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月4日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）客委會客家文化發展中心以母語傳承為主題，運用客家繪本故事結合多媒體動畫及遊戲，在台灣客家文化館舉辦「惜，阿姆話」特展，適合親子共賞、探索客語之美，展期至1月17日。

客委會客發中心主任何金樑透過新聞稿表示，「惜，阿姆話」特展是以客發中心近年出版的「恁久好無？安娜！」客家主題繪本，結合遊戲、音樂、多媒體動畫等沉浸式體驗的展示方法，讓觀眾了解客語的美，以及母語傳承的重要性。

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何金樑指出，繪本故事充滿童趣，而透過繪本中祖孫親切可愛的對話，傳達出「語言是文化學習、交流的鑰匙」，相當適合親子共同觀賞，期待能讓大小朋友在家說母語，營造說母語的友善環境，並從中瞭解自身文化。

客發中心表示，「惜，阿姆話」特展即日起在台灣客家文化館文化藝廊展出，展期至1月17日止，民眾在展場中「客語小學堂」找尋客語翻翻牌，錄製講客語影片，上傳到台灣客家文化館的臉書（facebook）粉絲專頁，每日前30名完成任務者，有機會獲得特展限量小禮物1份。（編輯：張銘坤）1110104