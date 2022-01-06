遭批最醜公共藝術 彰化市三角公園蓮花座將拆除

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俗稱三角公園的彰化市中華路與和平路口圓環，矗立1座10公尺高的蓮花座，遭批評為「史上最醜公共藝術」，彰化市公所決定13日拆除。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年1月6日

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（中央社記者吳哲豪彰化6日電）俗稱三角公園的彰化市中華路與和平路口圓環，矗立1座10公尺高的蓮花座，由於造型特殊，遭批評為「史上最醜公共藝術」，彰化市公所決定13日拆除，現址將維持圓環設計。

彰化市公所人員告訴中央社記者，位在彰化市光華里中華路與和平路口的圓環，日治時期是1小塊三角形公園綠地，被民眾稱為「三角公園」，市公所在2007年進行三角公園圓環景觀改造工程，興建1座10公尺高景觀造型塔球，塔球由鋼梁支撐，塔球本身則由20多個六角形玻璃帷幕組合而成，有如蓮花座，地面則設計圓形噴水池。

彰化市長林世賢今天接受中央社記者訪問時說，三角公園的蓮花座設計，市民認為像壽桃，造型特殊，加上鋼梁生銹，有礙市容；也有市民批評蓮花座的實用性不足，市公所從善如流決定拆除，拆除日期訂在今年1月13日，工期約需半個月。

林世賢指出，蓮花座拆除後的三角公園，現址仍維持圓環設計，會施作人工草皮，新設計也具有視野穿透效果，民眾開車騎車經過圓環時都能看見路口來車。

彰化市公所工務課長鐘志仁指出，預計先拆除蓮花座中心點的塔球，及支撐塔球的鋼梁，接著拆除圓形噴水池，預計約半個月可完成拆除工作；新設計的圓環將鋪設人工草皮，研議設置3處圓環標誌牌及多功能號誌桿。

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時代力量籍彰化縣議員吳韋達告訴中央社記者，他的服務處就在三角公園旁，常有民眾反映蓮花座有礙市容，也有人批評是「史上最醜公共藝術」，希望能拆除改建。

彰化市光華里長謝棟樑則表示，原先蓮花座的設計，噴水池的水會噴濺出來，造成道路溼滑，民眾騎機車經過圓環有時會摔車，後來噴水池停用，摔車意外減少，且蓮花座已有10多年歷史，鋼梁生鏽情形嚴重，為維護公共安全，應盡速拆除蓮花座。（編輯：卞金峰）1110106