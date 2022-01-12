大樓外牆磁磚易剝落 北市110年通報案345件

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（中央社記者劉建邦台北12日電）近期氣溫變化大，大樓外牆常有磁磚剝落，北市議員王鴻薇指建物申報檢測率低，恐影響行人安全。北市建管處今天表示，已要求磁磚剝落大樓應立即改善，7月起推動申報制。

台北市建築管理工程處發布新聞資料表示，近日氣溫變化大，民眾應多留意大樓外牆磁磚可能因熱脹冷縮，產生鼓脹現象導致剝落狀況，應選擇具遮蔽空間騎樓行走，維護安全。

國民黨籍台北市議員王鴻薇發現，建管處近期接獲大樓外牆磁磚剝落，共17件，數據顯示，去年大樓申報檢測外牆為4596棟，僅154棟完成，申報率低，恐影響行人安全。

王鴻薇表示，北市府設置建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法有問題，像檢測價格不透明、申報流程較長等，要求檢討。

建管處回應，建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法在民國109年2月初發布實施，考量15年以上及30年以上建物數量較多等因素，規劃順延申報時間。

建管處指出，過去接獲通報大樓外牆有磁磚掉落，就立即要求所有權人或公寓大廈管理委員會改善，但未規劃申報，今年1月起先推動公有建物申報制，7月起將採分年或分區域，階段性實施私有建物大樓外牆申報制。

建管處表示，去年私有大樓外牆磁磚剝落通報案共345件，經派專業人員勘查，具立即危險建物，已要求所有權人或公寓大廈管理委員會限期改善，共190件，其餘155件已完成改善。

建管處指出，經統計立即危險私有建物共190件，包含已修繕完成143件、改善中47件，將持續要求所有權人及管委會改善。（編輯：張銘坤）1110112