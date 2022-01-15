新北公托家數破百 年底拚到120處

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新北市長侯友宜（左）15日接受媒體聯訪表示，新北因應防疫需求，已開啟專責病房約總數的1/2，其餘病床也儲備留待將來若有兒童確診病患所需，「量能沒有問題，是足夠的」。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月15日

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市政府今天在板橋埔墘公共托育中心操場舉行7處公共托育中心聯合開幕儀式，並以接力賽跑形式進行，象徵自2011年設立第一處公托，至今已開辦101處的過程。

市長侯友宜表示，今年要再拚出19處，在年底前達成全市120處的目標。

參加典禮的有板橋、林口、新莊、汐止等7處公托的人員，因應疫情升溫，侯友宜巡視托育中心時，僅由民代與市府社會局人員、承辦協會人員陪同，不開放媒體進入。

同時，依防疫需求，今天主辦單位也要求與會媒體人員出示疫苗接種證明（小黃卡）、快篩或PCR檢測證明、或健保卡。

侯友宜會後接受聯訪時表示，新北因應防疫需求，已經開啟專責病房約總數的1/2，其餘病床也儲備留待將來若有兒童確診病患所需，「量能沒有問題，是足夠的」，總數可以達到1300床以上，也會配合中央調整收治兒童的病床數。（編輯：方沛清）1110115

新北市長侯友宜（右）15日表示，新北將推「疫苗護照」，先從最弱勢、最需保護的校園開始實施，同時研究哪些行業需要多點保護，會請專家學者研究，評估風險高低，逐步落實。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月15日

新北市政府15日在板橋埔墘公共托育中心操場舉行7處公共托育中心聯合開幕儀式，市長侯友宜（前右3）率領公托中心主任、老師一起衝向紅色綵帶，並與孩童一起開心合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年1月15日