新北慶淡海輕軌通車3週年 光影列車璀璨滬尾夜空

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新北淡海輕軌3週年光影列車秀活動15日晚間登場，在淡水愛樂管樂團的悠揚樂聲中揭序幕，襯著滬尾晚風輕拂，現場氣氛輕鬆愜意；列車晚間7時28分從紅樹林站出發，全程空拍轉播，展現光影與淡水夜景之美。中央社記者沈佩瑤攝 111年1月15日

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（中央社記者沈佩瑤新北15日電）新北淡海輕軌慶通車3週年，與日本九州JR跨國合作推出「光之所向」列車秀，當投射絢爛光影的列車行經，民眾無不驚呼「好美」。新北市長侯友宜說，光之所向代表希望，盼平安度過疫情。

淡海輕軌3週年光影列車秀活動今天晚間登場，在淡水愛樂管樂團帶來的悠揚樂聲中揭開序幕，襯著滬尾晚風輕拂，現場氣氛輕鬆愜意。晚間7時28分列車從紅樹林站出發，全程空拍轉播，展現光影與淡水夜景之美。

侯友宜致詞表示，很高興看到新北捷運公司和日本九州旅客鐵道株式會社合作，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，日本是全球第一個捐贈疫苗給台灣的國家，這次光影列車秀也代表台日友誼永固。

侯友宜說，淡海輕軌結合藝術家幾米作品，沿線並有山、海美景，今年適逢淡水開港160週年、馬偕來台150週年，顯見淡水是個歷史文化悠久的城市，淡水地區重大建設如淡江大橋等正在興建中，擁抱歷史、迎向未來。

活動並邀來淡海輕軌第1000萬名幸運兒乘客林小姐，由侯友宜送上象徵可免費搭乘1000趟次的看板。林小姐靦腆地笑說，她搬到淡水2年，沒想到會成為第1000萬名乘客。

侯友宜會後接受媒體聯訪，媒體詢及他的IG稍早上傳一段打電話給老婆的影片。侯友宜表示，從當警察到市長，工作忙碌之餘，就會利用空檔打電話給家人，聊聊家中大小事，老婆也只是問他「吃飽沒」等閒話家常，表達最暖的關心。

新北捷運公司表示，光影列車秀是將燈光裝設在輕軌車廂內部，讓燈光由內而外投射，搭配「繁光」、「靜夜」、「感謝」、「家園」、「希望」等五個章節，分別表現出不同的音樂故事，並與日本同步線上直播。

捷運公司說，明天（16日）晚上還有最後一場光影列車秀，預計晚上7時28分發車，想要現場欣賞的民眾不要錯過。（編輯：張銘坤）1110115

新北淡海輕軌3週年光影列車秀15日晚間登場，活動並邀來輕軌第1000萬名幸運兒乘客林小姐（右），由市長侯友宜（左）送上象徵可免費搭乘1000趟次的看板。林小姐笑說，她搬到淡水2年，沒想到會成為第1000萬名乘客。中央社記者沈佩瑤攝 111年1月15日