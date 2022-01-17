更多編輯台推薦新聞：
東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命
國際

東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄20日起加開第3劑接種站 需上市府網站預約

2022/1/17 19:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄市政府衛生局表示，20日起再加開8場次第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗社區接種站，共計可接種1萬8372人次，即起可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。

衛生局發布訊息說明，各種疫苗場次分別為，高端疫苗可於20日在高雄展覽館北館、22日在大東文化藝術中心2樓接種；BNT疫苗則是20日在高雄展覽館南館、21日在社教館、22日在仁武里活動中心和大東文化藝術中心1樓；莫德納疫苗則於21日、22日在高雄展覽館北館接種。

衛生局表示，8場次接種時間為上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分，共計可接種1萬8372人次。衛生局提醒，各接種站都不開放現場登記接種，一定要先上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，且民眾須接種2劑COVID-19疫苗滿12週，並攜帶身分證、健保卡與黃卡。

此外，高雄市政府也自昨天啟動75歲以上、原住民65歲以上長輩第3劑接種計畫，長輩依通知單上的時間到站接種，就可獲得500元禮券，若有接送需求也可洽詢各地區公所。

衛生局簡任技正潘炤穎告訴中央社記者，截至16日為止，設籍高雄市75歲以上長輩共有2萬900人完成3劑疫苗接種。（編輯：謝雅竹）1110117

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族