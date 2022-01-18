彰化2蛋雞場確診禽流感 撲殺3.8萬隻雞

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彰化縣竹塘鄉及大城鄉蛋雞場確診新型H5N2亞型高病原性禽流感，防疫人員18日立即前往2處蛋雞場進行撲殺及消毒工作。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年1月18日

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）彰化縣竹塘鄉及大城鄉蛋雞場確診新型H5N2亞型高病原性禽流感，動防所人員今天前往2處蛋雞場撲殺3萬8000多隻蛋雞，縣府指出，1月至今已有3處雞場確診、共8萬3040隻家禽遭到撲殺。

彰化縣政府今天下午發布新聞稿指出，彰化大城鄉1處蛋雞場於13日發現有雞隻異常死亡情形，隔天竹塘鄉另1處蛋雞場也有雞隻死亡，彰化縣動物防疫所人員獲報前往2處雞場採樣，昨天確認雞場內都有新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒。

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彰化動防所長董孟治接受中央社記者電話訪問時指出，昨天確認雞場雞隻感染高病原性禽流感病毒後，防疫人員今天上午立即前往2處蛋雞場進行撲殺及消毒工作，一共撲殺3萬8118隻蛋雞，而1月至今彰化已有3處雞場確診禽流感疫情（以通報日期計算），共有8萬3040隻家禽遭到撲殺。

動防所指出，為防範禽流感疫情擴大，縣府針對縣內養禽場發放消毒藥水，呼籲養禽場加強消毒，也請縣內芳苑鄉、大城鄉、二林鎮及竹塘鄉的養禽場在31日前，每3天要進行1次消毒工作，以避免病毒擴散。（編輯：張雅淨）1110118