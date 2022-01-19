北市府編市政8週年紀念特輯 議會刪除預算

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（中央社記者劉建邦台北19日電）北市議會今天續審北市府總預算案，針對市府編列市政8週年紀念特輯預算，多名議員認為內容非記錄市政，預算應全數刪除，其他預算案20日將持續政黨協商。

台北市議會17日起針對台北市政府今年度總預算案進行政黨協商，資料顯示，北市府編列歲出為新台幣1745.32億元、歲入1719.97億元，經議會委員會審議，包含疫苗及相關防疫用品等經費近28億元、北市府市政8週年紀念特輯350萬、雙城論壇130餘萬元等預算案，持續政黨協商。

北市議會今天再度進行政黨協商時，多名議員提及，北市府編列市政8週年紀念特輯預算，未有往例，紀念特輯可能變為柯文哲紀念冊，非記錄市政，預算應全刪。

市議會民進黨團總召梁文傑會後接受媒體聯訪指出，針對雙城論壇預算，認為應刪除，國民黨反對，而購買疫苗等防疫用品預算，議會委員會已全刪，國民黨提恢復原預算，後續可能送大會表決，至於市政8週年紀念特輯預算，各黨認為預算要全刪。

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國民黨團書記長王欣儀表示，針對雙城論壇預算，有議員認為應依原決議照案通過，也有建議刪除，至於買疫苗等防疫用品預算，國民黨保留預算支應，預估2案送大會表決，而市政8週年紀念特輯，所有黨團一致通過，預算全刪。

北市議會針對北市府總預算進行政黨協商，除市政8週年紀念特輯預算遭刪除，另有柯文哲第二預備金預算7億4000萬元未通過，將與其他預算案在20日繼續協商。（編輯：張銘坤）1110119