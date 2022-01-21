更多編輯台推薦新聞：
數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄
運動

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／新增23本土高雄相關達10例 境外移入增45例
首頁 / 地方

台61線雲林橋頭至崙豐 1/31起恢復區間測速

2022/1/21 11:34（1/21 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台61線南下車道麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐路段，1月31日重啟區間測速，此路段最高速限為90公里。（公路總局五工處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月21日
台61線南下車道麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐路段，1月31日重啟區間測速，此路段最高速限為90公里。（公路總局五工處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣21日電）台61線南下車道雲林麥寮橋頭至台西崙豐路段區間測速系統，因有資安傳輸疑慮，去年暫停使用；公路總局五工處今天說，系統已通過交通部公布檢驗標準，1月31日起恢復測速。

公路總局第五區養護工程處交通管理與控制中心主任吳萬龍今天接受中央社記者訪問表示，民國110年初，全台45處區間測速儀器遭指使用中國零件，有資訊安全傳輸疑慮，全面停用。

吳萬龍表示，交通部去年12月底公布區間設備資安檢測要求，台61線雲林段測速儀器已通過經濟部標準檢驗局對車速的準確度檢定，資安完成實驗室檢測，證明偵測過程無不當資訊輸出與輸入，也排除使用中國零件，1月31日（除夕）恢復測速。

吳萬龍說，區間測速系統設在台61線南下車道麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐路段（218K+250m至226K+250m），共計8公里，此路段最高速限為90公里。

吳萬龍指出，實施區間測速的起點及終點均設有測速取締標誌「警52」及黃底黑色字告示牌提醒用路人，行經務必遵守速限行駛。（編輯：郭諭儒）1110121

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族