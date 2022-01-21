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疫情影響 屏東租金補貼申請比去年增1千多戶

2022/1/21 14:44
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東縣110年度住宅補貼因疫情改為線上或郵寄申請，吸引許多民眾申辦，其中，租屋補貼申請件數比去年增加1000多戶，縣政府表示，2956件通過審核，超出原計畫核定戶735戶。

屏東縣長潘孟安今天透過新聞稿表示，為照顧經濟和社會弱勢，於審核後即動支縣府經費，全數照顧合格戶數項理念獲中央認同專案補助，讓縣民獲得實質居住協助。

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縣府新聞稿表示，110年度住宅補貼因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改線上或郵寄申請，吸引許多民眾申辦。其中，租屋補貼申請件數比去年增加1000多戶。第1次申請受理3393件，經審核後通過2956件，超出原計畫核定戶735戶。為照護弱勢民眾居住需求，合格戶都獲得補助，能在屏東安心住、過好年。

城鄉發展處表示，將依地區租金差異、戶籍成員人數及身分等條件分3個級距，每月可領新台幣2000至3600元不等補貼額，補貼期限1年，並於每月底撥入核定戶郵局帳戶。城鄉處提醒補貼合格戶，如有租約屆滿或中斷情形，務必在3個月內主動補交新的租賃契約，才能順利獲得補貼，逾期將取消資格。（編輯：孫承武）1110121

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