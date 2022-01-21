快速反應確診足跡 台南COVID-19儀表板重新上線

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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南睽違4個月後，再度有COVID-19確診足跡。為方便民眾了解防疫相關資訊，台南市政府今天重啟「台南COVID-19儀表板」，提供市民視覺化呈現的防疫資訊與確診足跡地圖。

台南市政府今天新聞稿表示，「台南COVID-19儀表板」去年5月正式上線，網頁定期更新台南市本土和境外移入確診人數，也提供南市確診個案簡介、足跡地圖與關聯，為全台首個由縣市政府打造的疫情儀表板和足跡地圖。不僅讓民眾更快速掌握在地疫情與相關醫療資源，也展現南市府近年數位轉型與開放資料的成果。

台南市長黃偉哲表示，台南已超過200日沒有COVID-19確診個案，但這次有高雄個案的台南旅遊史，市府各局處盡速動員，除針對個案足跡清消、圍堵外，也立即加強市府防疫政策，包含針對春節返鄉民眾發送快篩試劑。

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黃偉哲說，台南引以為傲的科技防疫更是不能少，因此「台南COVID-19儀表板」迅速重新上線，除民眾最關心的足跡地圖外，也補充各項市府防疫資訊。

台南市政府研究發展考核委員會主任委員戴偉峻指出，過去一段時間國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫息，為了讓民眾專注恢復正常生活，暫時將「台南COVID-19儀表板」下架，但私下並未鬆懈，因此這次面對外縣市個案足跡才能快速反應重新上線。（編輯：黃世雅）1110121