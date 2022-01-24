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國發會通過橋科聯外交通計畫 高市府謝中央支持

2022/1/24 18:50
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）國發會今天審議通過「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，後續將依程序提報行政院核定。高雄市副市長林欽榮說，這是打造南台灣產業生活圈的重大交通建設，感謝中央支持。

國發會今天審議「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，林欽榮也率市府團隊出席。林欽榮會後在臉書發文表示，計畫審議通過，後續將依程序提報行政院核定。

「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」內容包括橋科匝道及聯絡道、台39延伸線優先段興建、橋科園區的國道1路段新增3座橋涵等3項工程，建設經費約新台幣151.55億元。

林欽榮說，「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，是貫通北高雄半導體科技S廊帶、打造南台灣產業生活圈的重大交通建設，感謝中央全力支持，讓未來橋頭科學園區的貨運物流、員工通勤及交通路網更加順暢。

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林欽榮表示，橋頭科學園區是市長陳其邁「產業優先」政策中的重要實踐，除了串聯高速公路及周邊平面道路的聯外道路已陸續開闢、興建，「橋頭科學園區聯交通整體計畫」也會加速推動期程。

林欽榮說，市府將代辦「橋頭科學園區聯交通整體計畫」中的台39延伸線優先段設計、施工及後續道路暫代管養等事宜，及橋科匝道、聯絡道建設計畫的都市計畫變更及用地徵收作業等。（編輯：黃世雅）1110124

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