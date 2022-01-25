新春何處趣 后里馬場魔幻藝術嘉年華歡笑再現

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）春節年假長達9天，台中市后里馬場重新開園，推出「2022魔幻藝術嘉年華」活動，有逗趣小丑表演、魔幻迷宮燈光秀、小火車暢遊，讓大小朋友迎接新春假期。

后里馬場為中部知名景點，也是2018台中世界花卉博覽會的主展館之一。台中市觀旅局去年11月將馬場、花舞館委外經營，馬場古蹟、場本部、場長宿舍等規劃為主題餐廳、文創商店，結合園區內休閒服務設施，希望再創后里在地觀光榮景。

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迎接新春長達9天的年假，后里馬場推出「2022魔幻藝術嘉年華」，有花舞館內的魔幻迷宮、未來樹帶你進入奇幻異世界。戶外舞台邀請2018世界小丑冠軍演出小丑靜思劇。馬場內除可搭乘小火車，還有18座氣墊遊戲。

「魔幻藝術嘉年華」活動執行長林麗玉表示，后里馬場有著許多人美好的童年回憶，希望透過新春期間舉辦魔幻藝術嘉年華，讓歡笑與活力重現，活動至2月28日。（編輯：張芷瑄）1110125