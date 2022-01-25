更多編輯台推薦新聞：
換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄男大生返台北傳染給家人 病毒基因定序與高雄港群聚相同
首頁 / 地方

北市110年開罰144家非法旅宿 發百萬元檢舉獎金

2022/1/25 15:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市觀傳局今天公布去年稽查非法旅宿成果，共裁處144家次違法日租套房，開出1459萬元罰單，裁罰家次與金額皆創下歷史新高，並送出68件、共102萬元的檢舉獎金。

非法旅宿（日租套房）猖獗，台北市觀傳局自109年開始提供檢舉獎金，盼公私協力保障住宿安全。觀傳局今天發布新聞稿表示，去年共裁處144家次非法旅宿，開出新台幣1459萬元罰單，裁罰家次與金額皆創下歷史新高，並送出68件、共102萬元的檢舉獎金。

觀傳局長劉奕霆表示，不論以居家共享或任何名義，提供短期住宿並收取費用，就是違反發展觀光條例的非法旅宿，一經查獲至少開罰10萬至50萬元，且一案一罰，奉勸有此情形者及早停止。

劉奕霆說，民眾入住非法旅宿不僅可能遇到無法退訂、退費，曾有人反映實際狀況與照片不符，甚至入住後因設施差劣導致受傷卻無人負責等，實際稽查更是常發現隔音差、建材不防火等狀況，呼籲民眾如有住宿需求，務必入住合法旅館，才不會打壞假期好心情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀傳局說明，只要沒看見旅館業登記證或專用標籤，或是台灣旅宿網查詢不到旅館資訊，或是位於市區大樓內卻自稱為民宿，就是非法旅宿。

觀傳局表示，民眾若不慎入住非法旅宿，可蒐集訂房資料、付費證明及屋內照片向觀傳局檢舉，待觀傳局確認違規、裁處並收繳罰款完成後，將給予獎金一案1萬5000元，相關訊息可至觀傳局官網「業務資訊-法規資訊-觀光類-獎勵檢舉違法旅宿」查詢。（編輯：李亨山）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族