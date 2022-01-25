遠雄自貿港區疫情 鄭文燦：安全無虞才能復工

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（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園3例感染源不明個案，包括一對幼兒園姊妹，已採檢幼兒園350名師生；遠雄自貿港區疫情正進行二採，停工採檢是必要的，必須確保安全無虞才能復工。

鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，國內今天新增13例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，桃園市佔7例，其中3例感染源待釐清。

鄭文燦表示，確診個案中，一例是華盛頓幼兒園確診男童的媽媽（案18532），研判是陪兒子住院時被感染，居家隔離期間採檢確診；另一例20多歲女性（案18521），為宜蘭礁溪長榮飯店員工、案18495的餐敘接觸者，昨天快篩陽性，今天採檢確診，Ct值22.4，匡列18人隔離採檢。

鄭文燦表示，有2例與桃園機場群聚案居服員乾妹妹的職場宏致電子相關，一例為同事（案18520），隔離期滿採檢確診；另一例為確診職員案17535的媽媽（案18519），隔離期滿採檢確診。

鄭文燦說明，宏致電子同職場原先已有5人確診，1月11日該職場採檢了389人，全數陰性，當天也送集中檢疫所，隔離期滿，今天才出現採檢確診。

鄭文燦表示，感染源不明部分，包括某幼兒園2姊妹（案18530、案18531），醫院採檢確診，家庭生活單純，今天已完成幼兒園350名師生採檢；另一例（案18514）是在醫院採檢確診，匡列4人居家隔離，足跡涉及桃園市龍潭區和新竹縣，已通知新竹縣政府衛生局，希望就足跡部分擴大採檢。

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鄭文燦表示，針對遠雄自由貿易港區疫情，亞旭電腦、鴻佰科技員工目前正在進行二採，貨運站廠商4500人也要進行一採，希望多層次擴大採檢，確保清零計畫往前走，「停工採檢是必要的，必須確保安全無虞才能復工」。

鄭文燦表示，遠雄自貿港區染疫案相關的移工宿舍有可能是群聚感染根源，要就地隔離，69名確診移工部分，亞旭電腦佔了66人，鴻佰科技佔了2人，另1人是同住在遠雄自貿港區宿舍的移工。（編輯：李錫璋）1110125