高市8熱門景點旁設14處免費臨停空間 迎春節車潮

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）因應春節景點湧現車潮，高雄市交通局表示，2月1日至2月5日每天上午8時至晚上9時開放高雄市8處熱門景點周邊7所學校、4處區公所及3處場所作為臨時停車空間，供民眾免費停放。

交通局今天發布新聞稿表示，已針對壽山、旗津風車公園、大樹舊鐵橋、旗山老街周邊、美濃區原鄉緣紙傘文化村、六龜市區周邊、六龜寶來溫泉區、內門南海紫竹寺8處景點周邊找了共14處臨時停車空間，自2月1日（初一）至2月5日（初五）上午8時至晚上9時，讓民眾免費入場停放。

臨時停車空間包括壽山國中、旗津國中、大樹國中、旗山國中、美濃國中、寶來國中、六龜高中7所學校，及旗津、美濃、六龜、內門4個區公所，還有大樹舊鐵橋棒球場北側草地、中華紙漿公司久堂廠、大樹區綜合體育館。

交通局提醒，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，將採實聯制開放車輛入場，並依現場人員指揮停放，需注意開放時間，期間每天晚上9時前離場。

交通局表示，民眾也可多搭乘公共運輸前往各景點，或透過下載「高雄iBus」等APP了解公車路線動態及乘車規劃，方便行程安排。（編輯：戴光育）1110126