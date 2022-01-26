中興大學成立減碳推廣辦公室 助產業淨零轉型

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）面對全球暖化危機，為協助產業因應淨零碳排趨勢並提升綠色競爭力，中興大學成立全國大學第1個「產業減碳推廣辦公室」，今天舉行揭牌儀式，幫助產業淨零轉型。

中興大學今天發布新聞稿表示，為了配合國家溫室氣體減量法定目標，「產業減碳推廣辦公室」協助中小企業發展低碳產品與因應策略，以保障中小企業出口競爭力。

目前先以中小企業為優先服務對象，規劃在上半年開始針對200個中小企業，提供減碳資訊與諮詢，並增加60個合作廠商，預期可協助中小企業減少約100公噸二氧化碳排放量。

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中興大學指出，未來辦公室可輔導中小企業瞭解並發展碳盤查，確認產品碳足跡，進而製作企業社會責任與環境社會治理報告，以便增加投資與融資的便利性及產品競爭力。

同時促進及媒合中小企業合作減量活動，提升能源使用效率或替代能源使用，擴大規模並降低減量成本，保持競爭力，提供產業遵守外國溫室氣體管制相關規定，避免增加成本或降低獲利，協助產業與全球淨零排放方向接軌，儘早完成溫室氣體減量及淨零轉型目標。（編輯：郭諭儒）1110126