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台中大里藝術廣場地景創意展 50隻老虎迎新年

2022/1/27 12:33
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（中央社記者蘇木春台中27日電）農曆春節將屆，台中大里藝術廣場為迎接虎年，明天起將在中庭廣場舉辦「群虎賀年」創意地景藝術展，有50隻老虎絨毛布偶散落在廣場內，年假期間舉辦文創市集，歡迎民眾參觀。

台中大里藝術廣場（DaliArt Plaza）今天發布新聞稿表示，為迎接虎年到來，1月28日至2月15日將展出共50隻、身長110公分的吉祥虎群，舉辦地景藝術展，讓喜歡拍照的大人、小孩都可以盡情拍照。

搭配地景藝術展，廣場中庭於2月1日至2月6日，邀請各地小農、甜點烘培及文創職人舉辦「頑在藝起」文創市集，展售多肉植物、手作花藝、文青創作及多樣化手作藝品。

大里藝術廣場提醒民眾，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，進入園區應配戴口罩，並呼籲，展出的老虎為絨毛布偶，拍照時請勿重壓、踢踹、拋摔，以免造成損壞及人員受傷。

另外，民眾展覽期間，只要上傳照片至「台中大里藝術廣場 DaliArt Plaza」臉書粉絲團，還有機會抽中好禮。（編輯：卞金峰）1110127

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