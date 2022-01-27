春節前開通 苗縣微笑單車再添站點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣政府公共自行車租賃系統在苑裡、通霄、後龍及公館4鄉鎮各擴充設置5處站點，合計20個新站點，27日舉行開通啟用典禮。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣政府布建公共自行車租賃系統，在既有苗栗、頭份、竹南3市鎮外，規劃於苑裡、通霄、後龍及公館4鄉鎮各設5處站點，今天開通啟用。

苗栗縣政府工務處今天在縣府大廳舉行新站點啟用典禮，工務處長古明弘指出，苗栗縣引進YouBike自107年9月在頭份、苗栗及竹南啟用30處站點後，使用率高也頗受好評，考量部分鄉鎮對運用公共自行車通勤、通學及觀光休閒仍有迫切需求，第2階段規劃在海線的苑裡、通霄、後龍和山線的公館各擴充5處，合計20個新站點。

苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、微笑單車股份有限公司董事長劉麗珠及多名鄉鎮首長出席啟用典禮，宣布20處新站開通，並維持前30分鐘免費、享有保險的優惠方案至今年底為止，此外，即日起至2月28日止，每騎5次可獲得1次抽獎機會。

工務處表示，針對既有3市鎮（苗栗、頭份及竹南）將再擴充設置各5站，目前已完成選址，預計3月底開站啟用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工務處指出，自107年9月YouBike在苗栗縣開通以來，統計至去年底，累計騎乘數已突破288萬人次，估計減碳量達1789公噸，此次規劃共新增35站點、630輛公共自行車，有助減少碳排量，打造綠色運輸環境。

徐耀昌表示，工務處在設站說明會中充分與地方溝通協調，選定的站點均屬地方需求，期盼藉此降低私人機動運具的使用、打造低碳環境，增加民眾通勤、通學、洽公甚至購物及觀光旅遊的方便性，吸引民眾到苗栗深度旅遊，促進觀光產業發展。（編輯：張銘坤）1110127