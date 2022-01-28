台中后里馬場新春遊趣 鳥居祈福體驗偽出國

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台中市后里馬場保留早期日式建築宛如日本公園，即日起推出「2022魔幻藝術嘉年華」活動，遊客定點打卡還送祈福小卡，可懸掛在日式鳥居的祈福樹上，為新年祈求平安。中央社記者趙麗妍攝 111年1月28日

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（中央社記者趙麗妍台中28日）台中后里馬場保留早期日式建築宛如日本公園，即日起推出「2022魔幻藝術嘉年華」，有逗趣小丑表演、魔幻迷宮燈光秀，定點打卡還送祈福小卡，懸掛鳥居的祈福樹上，為新年求平安。

迎接新春長達9天假期，台中市后里馬場即日起至2月28日推出「2022魔幻藝術嘉年華」，今天上午在台中信義國小太鼓隊鼓聲下，揭開活動序幕。

「魔幻藝術嘉年華」活動執行長林麗玉表示，后里馬場有著許多人美好的童年回憶，新春期間舉辦魔幻藝術嘉年華，讓歡笑與活力重現，花舞館內的魔幻迷宮、未來樹帶領進入奇幻異世界。戶外舞台邀請2018世界小丑冠軍演出小丑靜思劇。馬場內除可搭乘小火車，還有18座氣墊遊戲。

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她說，園區內定點打卡會提供祈福小卡，在卡片上寫下心願，可懸掛在鳥居的祈福樹上，為新年祈求平安。因應防疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病），入園實名制，以酒精消毒，密閉空間的花舞館啟動人流管制，控管人數在800人以下。

后里馬場為中部知名景點，也是2018台中世界花卉博覽會的主展館之一，園區保留部分日式建築，台中市觀旅局將馬場、花舞館委外經營，馬場古蹟、場本部、場長宿舍等規劃為主題餐廳、文創商店，結合園區內休閒服務設施，希望重現昔日風華。（編輯：郭諭儒）1110128