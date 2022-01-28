迎接春節假期 台南加購3萬劑快篩供診所檢測

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（中央社記者張榮祥台南28日電）迎接明天起一連9天農曆春節假期的到來，台南市政府今天宣布已加購3萬劑COVID-19快篩試劑，提供上呼吸道症狀者看診時預先檢測。

台南市政府衛生局長許以霖今天在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會指出，市府已加購3萬劑快篩試劑，提供兒科、耳鼻喉科、家醫科等診所檢測有上呼吸道症狀的患者，診所也應提高警覺，加強防疫。

台南市長黃偉哲則提醒1月26日至30日北部返鄉的無症狀台南市民，可憑身分證及1月26日至30日的車票憑證，到台南車站前站、新營車站前站、高鐵台南站2號出口等處領取家用快篩試劑。

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許以霖同時呼籲年間期間須遵守自行健康守則，避免到人潮多的地方，外出時做好防護，戴好口罩，勤洗手，出入公共場所實聯制，隨時注意疫情，完整接種疫苗，若出現上呼吸道症狀立刻就醫或自行使用居家快篩。

另外，台南市204家醫療院所春節期間將提供施打疫苗；2月1日（大年初一）上午8時30分至11時，安定區蘇厝第一代天府真護宮也設立BNT疫苗接種站，讓遊客走春打疫苗。（編輯：黃世雅）1110128