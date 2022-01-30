台南水道博物館添親子設施 休憩科普更有趣

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府文化局為鼓勵更多親子檔前往台南山上花園水道博物館遊憩，在園區內規劃「繽紛捕夢網」等親子體驗設施，在春節連假期間啟用，搭配生動的裝置藝術，成為遊客話題。

台南市文化局今天發布新聞稿指出，開園剛滿2年不久的台南山上花園水道博物館，除了是國內眾多水道設施中唯一的國定古蹟外，廣達36公頃的園區更是休憩好去處，為了吸引更多遊客入園，進而親近博物館，因此規劃更多親子體驗設施。

台南市文化局長葉澤山表示，秉持著「這裡應該先是個有趣的地方，然後才會是成功的博物館」想法，開園以來融入文化、建築、科普、生態，甚至友善寵物等特色，吸引不同族群遊客入園，即使遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，2年多來仍累計吸引120萬人次入園。

葉澤山表示，除了原有的沙坑，戲水池等適合親子的設施，此次與國內知名戶外體驗設施廠商合作，在密林區推出「繽紛捕夢網」、「瘋狂吉普車」、「迷你挖土機」等遊憩設施。

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他說，利用密林區林木高聳特性規劃的「瘋狂吉普車」，搭配栩栩如生的恐龍造型裝置藝術，讓遊客感受密林區的神祕。「繽紛捕夢網」是近年很受歡迎的編織網遊具，讓小朋友可在戶外空間盡情揮灑精力；小型挖土機則可以訓練孩童手腦協調能力，感受機械操作的回饋。

葉澤山指出，除了多元體驗設施以外，也與台南社區大學等單位合辦相關文史及科普課程，並積極爭取環境教育場域認證，希望將博物館打造成為適合各族群造訪的地方。（編輯：唐聲揚）1110130