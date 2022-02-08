竹市虎虎生風鬧元宵活動 發送「小光虎」提燈

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新竹市政府將於12日在北大公園、護城河畔辦「虎虎生風鬧元宵」活動，8日舉行宣傳記者會，市長林智堅（左4）表示，當天現場將有文創市集、DIY體驗等，並發送「小光虎」提燈。中央社記者郭宣彣攝 111年2月8日

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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）新竹市政府將於12日在北大公園、護城河畔辦「虎虎生風鬧元宵」活動，市長林智堅表示，現場有文創市集、DIY體驗等，並發送「小光虎」提燈，歡迎民眾提燈尋虎遊新竹。

新竹市政府今天辦「虎虎生風鬧元宵」記者會，林智堅致詞時表示，市府因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，進行防疫相關措施，並調整活動規模，盼讓民眾仍能受年節氣氛。

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林智堅指出，12日下午3時至8時在北大公園和護城河畔有各式活動，如天馬戲創作劇團演出、文創市集、DIY體驗等。而在北大公園下午3時起，發放限量「小光虎」提燈，另在東門城廣場下午5時30分許，舉辦光虎合影打卡送限量提燈及虎紋口罩。

城銷處提供新聞資料表示，「小光虎」提燈由都市藝術工作室設計，也讓民眾能發揮創意，在「小光虎」提燈上進行塗鴉、彩繪畫虎紋，邀請民眾提燈前來合影留念。（編輯：李錫璋）1110208