鹽水蜂炮改定點施放 炮城也要實名制

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）今年台南鹽水蜂炮活動預定於15日元宵節晚間登場，採不遶境定點施放方式辦理，各炮城要張貼實名制QR Code，鹽水國中操場集中施放區實施人流總量管制。

台南市政府與鹽水武廟今天在武廟舉辦蜂炮活動宣傳記者會，公布今年蜂炮活動的舉辦形式，並安排台南市長黃偉哲帶領出席人員走平安橋祈福，還有消防人員示範穿著安全防護裝備。

黃偉哲致詞表示，台南去年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫做得很好，今年不少縣市元宵節活動取消或延後，但鹽水蜂炮還是能施放，也希望藉由蜂炮祈福，讓疫情盡早消退，遊客除了看蜂炮，還可一併走訪月津港燈節，體驗鹽水小鎮魅力。

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台南市政府發布新聞稿指出，今年鹽水蜂炮活動預定15日登場，採不遶境方式，當晚6時30分於武廟啟炮後，由各宮廟神轎搭配武廟神轎於定點收蜂炮，並有宣導車在神轎前落實防疫宣導，當晚9時在鹽水國中操場施放由4座主題花燈炮城共同組成的約200萬支蜂炮。

台南市政府指出，配合推動防疫措施，除要求參與蜂炮活動的工作人員至少施打兩劑疫苗外，分別在活動鄰近交流道路旁空地、管制路口及鹽水國中操場集中施放區出入口設置量測體溫、QR Code實聯制，並要求定點施放炮城張貼實名制QR Code，鹽水國中操場實施人流總量管制。（編輯：謝雅竹）1110211