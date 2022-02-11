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宜蘭張公圍親水公園設施老舊 縣府規劃重新興建

2022/2/11 16:51（2/11 17:01 更新）
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宜蘭縣三星鄉安農溪中游據點「張公圍親水公園」，因服務設施老舊且欠缺整體規劃，經縣府重新規劃後，近日將興建旅遊服務中心與停車場等，預計民國112年初完工，盼提升流域周邊觀光發展。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年2月11日
宜蘭縣三星鄉安農溪中游據點「張公圍親水公園」，因服務設施老舊且欠缺整體規劃，經縣府重新規劃後，近日將興建旅遊服務中心與停車場等，預計民國112年初完工，盼提升流域周邊觀光發展。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年2月11日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭縣政府今天表示，縣內三星鄉安農溪中游據點張公圍親水公園，因服務設施老舊且欠缺整體規劃，經重新規劃後近日將興建旅遊服務中心與停車場等，預定明年初完工。

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縣府發布新聞稿表示，安農溪流域有知名景點落羽松秘境、分洪堰風景區等，吸引大量遊客觀光，但全流域中游據點張公圍親水公園內許多服務設施老舊，例如入口廣場年久未清理地面濕滑、籃球場設施損壞、臨時性設施雜亂等。

縣府工商旅遊處遊憩規劃科長鐘明達告訴中央社記者，經向中央爭取到新台幣3780萬元經費，加上縣府自籌2200萬元後，規劃於張公圍親水公園興建旅遊服務中心與停車場等，並整合成為自行車的休憩據點、提供生態解說導覽及假日農民市集等功能，希望可提升流域周邊觀光發展。（編輯：李錫璋）1110211

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