彰市圓環遭批像墓園 公所拆石台將納民意再規劃

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彰化市三角公園圓環遭民眾批評像墓園，彰化市公所11日派人將圓環底座像墓碑的水泥石台拆除，希望能改善景觀。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年2月11日

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰化市三角公園圓環遭民眾批評像墓園，彰化市公所今天上午派人將圓環底座像墓碑的水泥石台拆除。市公所指出，希望水泥石台拆除工程完工後改善景觀，也會廣徵民意再進行規劃。

彰化市公所人員告訴中央社記者，彰化市光華里中華路與和平路口圓環，被民眾稱為「三角公園」，內有1座10公尺高景觀造型塔球，塔球由鋼梁支撐，有如蓮花座，下方有噴水池，但蓮花座因生銹被批評為「史上最醜公共藝術」。

彰化市公所在農曆春節前拆除塔球、鋼梁及噴水池，僅保留圓環底座，並在座底鋪設人工草皮及設置圓環標誌牌。

彰化市三角公園蓮花座被拆除後鋪上人工草皮，加上底座上的水泥石台，有民眾認為俯瞰造型像墓園。彰化市公所上午派工人動手拆除水泥石台，多名工人手持電鑽，將水泥石台敲掉。

彰化市長林世賢今天接受媒體聯訪時指出，有民眾覺得人工草皮加上水泥石台，看起來像墓園覺得毛毛的，市公所順應民意，決定立即派工人拆除石台，改善景觀。

不過，工人施工到一半，發現水泥石台內管線複雜，拆除工程完工時間會延長，可能需要3到5個月。

林世賢表示，當初只拆除蓮花座、噴水池，留下水泥石台，主要是因水泥石台上貼有反光指示條，民眾晚上開車、騎車經過時能看到通行方向；水泥石台拆除後會先漆上黃色反光漆，維護交通安全。

他指出，未來會廣徵民意，針對圓環後續規劃進行討論。（編輯：戴光育）1110211