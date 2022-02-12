麗喆國中小附幼不當對待兒童 遭罰19萬並停招1年

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市私立麗喆國中小學附設幼兒園過年前爆發多名幼兒遭教保員施暴事件，台中市教育局今天公布調查結果，園方除不當對待幼童，還有多項違規，開罰19萬元並停止招生1年。

麗喆國中小學附設幼兒園過年前遭多名家長投訴教保員施暴幼童，全班幼童幾乎都被打，教育局接獲家長投訴後展開調查，今天發布新聞稿說明調查結果。

教育局指出，初步查核發現這家幼兒園，除教保員不當對待幼生外，還有師生比不符規定、未具教保服務人員資格者入班、進用外師分科教學以及隱匿幼生遭不當對待等多項違規，因而決定依法嚴懲。

教育局表示，除累計裁罰新台幣19萬元，因園方未能善盡保護措施，違規情節重大，另依幼兒教育及照顧法等相關規定裁處幼兒園停止招生1年。

教育局進一步說明，麗喆國中小學附設幼兒園身為著名教保服務機構，本應善盡照顧幼生責任，營造溫暖安全的學習環境供幼兒快樂成長，竟發生園內教保員不當管教幼生，且相關行政人員知悉案情卻隱匿未報，經教育局派員稽查後發現，園務管理還有多項違規，因而決定嚴懲，並勒令停招1年。

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由於有家長反映幼兒已出現部分心理及行為異常反應，教育局表示，已安排專業心理諮商人員入班進行幼生團體輔導，並且已規劃辦理家長心理輔導課程，透過專業的諮商師協助家長進行心理調適及增益親職教養知能。

教育局強調，將陪伴家長一起走過難關，共同協助幼兒從這次事件所帶來的陰影中復原，並嚴格監督園方立即改善各項違規事項，還給孩子快樂學習及成長的園地。（編輯：謝雅竹）1110212