提龜山島蓋飯店 陳歐珀：非主張要大興土木

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭13日電）立法委員陳歐珀日前提出在宜蘭龜山島興建飯店構想引起議論。陳歐珀今天出席活動說，他沒有主張要大興土木開發龜山島，而是兼具環保、生態、低密度以龜山島作為吸睛帶動台灣發展。

陳歐珀今天出席員山童玩公園開工動土典禮致詞表示，宜蘭縣是個具有觀光資源的縣市，交通部觀光局規劃6個國際魅力景點要發展觀光，其中一個在宜蘭，包含龜山島、頭城五漁村、壯圍沙丘，而最有特色就是龜山島，龜山島是全世界數萬個島嶼中，經過全球最大票選網站票選出來的12個酷島之一。

陳歐珀說，他有個構想，如果能把龜山島和宜蘭101公里的黃金觀光廊帶串聯，由中央政府主導做BOT，當然要在兼具環保和生態原則下，也許規劃出來是500人住龜山島，萬一國際旅客來了2萬名，以後也可住在宜蘭或其他縣市。

陳歐珀表示，這是個構想需要社會凝聚共識和創意規劃出來，「龜山島絕對不是只有宜蘭人的龜山島」，它是世界12酷島之一，相信它可以引領台灣邁向觀光大國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳歐珀指出，經過很多次思考並與很多國外團隊和政府部門討論後才提出這個構想，但報紙只寫他主張在龜山島蓋大飯店，好像是龜山島要大興土木，要大樓林立開發龜山島，這是完全錯誤，他沒有這樣主張。

陳歐珀說，他一直強調要兼具環保、生態和低密度以龜山島作為吸睛帶動台灣發展。這是一個構想，身為民意代表要敢於夢想未來，凝聚社會共識，執行單位還是要政府部門。（編輯：張銘坤）1110213