打造科技走廊 高市啟動湖內、茄萣都市計畫檢討

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）因應行政院「大南方、大發展南台灣發展計畫」，打造南部S廊帶科技走廊，高市府今天正式啟動湖內區與茄萣區都市計畫通盤檢討公開徵詢意見作業。

串連台南科學園區、高雄路竹科學園區、橋頭科學園區、楠梓科技產業園區、仁武產業園區等園區的南部半導體「S」廊帶科技走廊逐漸成形，市府今天配合辦理周邊土地通盤檢討，加強區域發展。

市府都發局今天發布新聞稿表示，去年8月已啟動岡山區與路竹區的都市計畫檢討，第2波辦理湖內區與茄萣區檢討，希望透過岡山、路竹、湖內、茄萣等區通盤檢討，可為北高雄注入新的發展動能，並提升產業、生活環境及帶動北高雄人口成長。

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都發局指出，這次都市計畫檢討是依據都市計畫法規定，依發展情況與需要進行必要變更，檢討範圍包括茄萣都市計畫、興達港漁業特定區計畫、湖內都市計畫及湖內（大湖地區）都市計畫等計畫區。

都發局表示，市府將根據中央政策需求、捷運岡山路竹延伸線的建設開發、人口成長推估、企業安家需求、地區公共設施需求、民眾意見等進行土地使用的檢討與規劃，14日起至3月18日辦理公告公開徵詢意見程序，各界意見將作為土地檢討規劃的參考。（編輯：黃世雅）1110214