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質疑大享容器違法施工 竹縣府已要求停工

2022/2/14 16:38（2/14 17:06 更新）
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新竹縣反污染要健康協會14日前往新竹地檢署按鈴申告大享容器公司違法施工，指出台北高等行政法院在7日已裁定大享需停止執行擴廠。（林碩彥提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月14日
新竹縣反污染要健康協會14日前往新竹地檢署按鈴申告大享容器公司違法施工，指出台北高等行政法院在7日已裁定大享需停止執行擴廠。（林碩彥提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月14日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）台北高等行政法院日前裁定大享容器停止擴廠施工，民眾質疑仍在進行，竹縣環保局今天表示，已要求業者收到通知起停止施工，違者將依法裁罰。同時，將對此項裁定提起抗告。

新竹大享容器公司工廠擴建案，獲新竹縣政府環評審查通過，但當地居民認為有污染疑慮，提起行政訴訟聲請停止執行。台北高等行政法院7日裁准，在本件訴訟確定判決前停止執行。

新竹縣反污染要健康協會今天前往新竹地檢署按鈴申告並表示，台北高等行政法院在7日已經裁定大享需停止執行擴廠，後來發現大享持續施工，鏟樹木、破壞河川及灌溉溝渠植被。

新竹縣反污染要健康協會理事長林碩彥接受中央社記者訪問指出，發現大享仍在施工後，立即向新竹縣環保局抗議陳情，卻未回應，沒有任何稽查人員到現場處理，只能走向法律途徑。

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大享容器經理范增亮接受中央社記者訪問表示，因應未來公司工程，這次施工主要是將土地上的枯樹等整理，以及箱涵施作，避免河流堵塞，上述工程皆有向新竹縣政府申請核准。而今天上午10時許，收到縣府來文停止施工，目前已停工。

新竹縣環保局提供新聞資料表示，裁定書於今天上午收到，收文後已轉送達給大享容器，同時要求大享容器從收到通知起，停止施工。未來，環保局將持續監督大享容器，不得擅自施工，違者將依法裁罰。另，將對台北高等行政法院停止施工的裁定提起抗告。（編輯：張銘坤）1110214

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