嘉市多功能廁所引進日本照護床 體貼衰弱長輩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義市東區衛生所打造兼顧全齡、親子、性別友善、無障礙等多功能廁所，更從日本進口公廁少見的「照護床」，床面高度方便照顧者協助移位，可供肢障、罕病患者、衰弱長輩坐或躺下更換尿布、衣褲或管路。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義市東區衛生所打造兼顧全齡、親子、性別友善、無障礙等多功能廁所，更從日本進口公廁少見的「照護床」，讓肢障、罕病患者、衰弱長輩上廁所更方便、安全。

嘉義市政府東區衛生所主任林唐逵今天接受中央社記者電訪表示，東區衛生所的廁所因老舊，便斥資約新台幣400萬元，改造1、2、4樓層的公廁，去年12月底完工，為嘉義市首座全齡友善通用的多功能廁所。

林唐逵指出，衛生所每日有許多兒童、家屬或行動不便者來施打疫苗，也有許多長輩進出參加活動，打造全齡友善通用的多功能廁所應是基本需求。

林唐逵說，1樓無障礙多功能廁所，除了額外提供手洗器、人工肛門污物盆，更從日本進口公廁少見的「照護床」，床面高度方便照顧者協助移位，可供肢障、罕病患者、衰弱長輩坐或躺下更換尿布、衣褲或管路。

林唐逵表示，2樓提供無障礙、親子混和廁所，除了兒童馬桶、尿布檯、安全座椅外，更提供折疊式換衣平台，方便幼兒或成人在乾淨的平台上更換。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，所有廁所均採性別友善、親子友善設計，只需按照隔間標示牌尋找需要的設施，所有人均可自在、隱密使用，不論是媽媽帶兒子、爸爸牽女兒，甚或跨性別者。

他指出，東區衛生所打造多功能廁所，相關設施直接向日本看齊，設備規格超越國內法規要求，幫助更多有需求的民眾，不受如廁問題限制，勇於走出家門，希望藉此拋磚引玉，期許更多公家單位或企業投入改造，讓多元族群上廁所更方便、安全，也具有尊嚴。（編輯：謝雅竹）1110214