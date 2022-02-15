紅蔥頭產銷協調會 立委賴惠員盼助農民度難關

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台南沿海地區栽種的紅蔥頭價格低迷，民進黨立委賴惠員15日邀集農委會、台南市府、相關農會、加工廠等單位代表和農民協調，會中達成多點共識與結論。（賴惠員服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月15日

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南沿海地區栽種的紅蔥頭價格低迷，民進黨立委賴惠員今天邀集相關單位召開協調會，除爭取增加收購廠商及收購量，農糧署收購補貼期限也將從2月底延長至3月底。

賴惠員今天在台南市北門區公所召開「研擬紅蔥頭產銷失衡解決方案」協調會，邀集農委會、台南市府、相關農會、加工廠等單位代表和農民協調，會中達成多點共識與結論。

賴惠員服務處發布新聞稿指出，包括加速去化市場紅蔥頭，收購廠商由目前2家增加到6家，並有第7家業者上週已送樣至韓國，有望將300公噸紅蔥頭外銷到韓國做種苗用，另外，台南市政府農業局協調聯電公司團購1萬台斤，還有其他大型企業協調中。

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賴惠員服務處表示，農友關心場邊收購價提高問題，加工業者樂意配合，並由各區農會適時適當對接，協助蔥農意願登記，媒合廠商與蔥農。另外，農糧署收購補貼期限從2月底延長至3月底，收購量目標從200公噸提高至1200公噸，協助農友度過難關。

賴惠員表示，台南是紅蔥頭重要產區，種植面積約928公頃，佔全台92%，為妥善解決產銷失衡問題，將研擬產銷失調制度性入法可能性，讓相關法律保障農友。（編輯：郭諭儒）1110215