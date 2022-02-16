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74年來苦無場地 台東馬當部落聚會所動土

2022/2/16 15:16（2/16 15:21 更新）
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74年來受限土地問題苦無聚會所的台東市最大阿美族部落「馬當部落」，16日正式舉行聚會所暨文健站新建工程動土典禮，預計今年底前完工。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月16日
74年來受限土地問題苦無聚會所的台東市最大阿美族部落「馬當部落」，16日正式舉行聚會所暨文健站新建工程動土典禮，預計今年底前完工。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月16日
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（中央社記者李先鳳台東縣16日電）74年來苦無聚會所的馬當部落，首座多功能聚會所暨文化健康站今天動土，設計理念融入阿美族文化。預計年底完工後，能在開闊完善的場地舉辦歲時祭儀，傳承原民部落文化。

馬當部落聚會所暨文健站新建工程動土典禮，上午由原民會副主委谷縱‧喀勒芳安、台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、台東縣議會議長吳秀華等人共同祈福動鏟，預計民國112年1月交由族人自主管理，而今年7月也將協調停工挪用合適空地，讓族人能夠順利舉辦豐年祭。

原民會補助規畫設計費新台幣84萬元，花東基金及前瞻計畫補助1766萬元，地方自籌940萬元，總經費共2790萬元。

饒慶鈴表示，馬當部落是原民會735個核定部落中人數最多，約3000人左右，74年來無固定聚會所，僅豐年祭時向學校、私人或台東市公所借用臨時場地辦理，多年來族人積極爭取，但部落周邊公有土地難尋。

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經多方努力，終於在108年10月31日內政部核定台東縣第3期豐榮豐樂區段徵收案，准予徵收台東市梧州段等200多筆土地，面積10餘公頃，並特別劃定區段徵收範圍內中間的公園用地，作為馬當部落新聚會所用址。

原民處說明，馬當部落聚會所採用9面傘狀設計，以3組結構支撐建物，象徵阿美族3個年齡階層；由於阿美族是重視海洋文化的民族，起伏的斜屋面顯現山與海的意象，周邊飾有海洋相關及傳統花紋等圖騰，建築物配色選用阿美族服飾的紅、黑、白色，並以馬當部落圖騰做為入口意象，期盼完工後能在開闊完善的場地舉辦歲時祭儀，保留傳承原民部落文化。（編輯：郭諭儒）1110216

台東最大的阿美族部落「馬當部落」聚會所暨文健站新建工程動土典禮16日舉行，原民會副主委谷縱．喀勒芳安（前右）、台東縣長饒慶鈴（前右2）等人一同執鏟。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月16日
台東最大的阿美族部落「馬當部落」聚會所暨文健站新建工程動土典禮16日舉行，原民會副主委谷縱．喀勒芳安（前右）、台東縣長饒慶鈴（前右2）等人一同執鏟。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月16日
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