選戰提名尚未啟動 花蓮南北搶先表態參選

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花蓮縣玉里鎮前鎮長龔文俊（右）16日宣布將再度參選玉里鎮長，未來即使未被國民黨提名仍堅持參選到底，他表示，生於斯、長於斯、也將歸根於斯，願為家鄉再度奮起。中央社記者李先鳳攝 111年2月16日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮玉里鎮前鎮長龔文俊今天召開記者會宣布參選玉里鎮長，他說未來即使未被國民黨提名仍堅持參選到底；花蓮縣議員魏嘉彥說，將參選花蓮市長，依循國民黨提名作業。

玉里鎮長蔡秋龍（國民黨籍）積極尋求連任，而本屆以1200多票之差落敗的龔文俊（國民黨籍），今天在妻子陪同下在玉里鎮民眾服務站召開記者會，宣布參選玉里鎮長，他說，生於斯、長於斯、也將歸根於斯，願為家鄉再度奮起。

對於表態參選者有多人，是否經黨內初選程序？龔文俊說，他不在乎是否黨提名，只要爭取玉里鎮民的提名與支持。

玉里出身的縣議會副議長潘月霞（國民黨籍）也傳參選意願，對此，潘月霞告訴中央記者說，地方人士確實有勸進，她也在評估中，也會考量地方和諧氣氛，回玉里參選機會大。

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至於花蓮市長，現任國民黨籍魏嘉賢已任二屆屆滿，他的弟弟魏嘉彥從市民代表成功轉戰縣議員，具有政治企圖心。魏嘉彥公開向媒體說，既然有意參選就大方承認，不要扭扭捏捏，「花蓮市長選舉是他人生最後一戰」，但仍依循國民黨花蓮縣黨部的相關提名作業。

國民黨花蓮縣黨部主委黃原亮受訪表示，黨中央日前通過「直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，而縣市議員、地方鄉鎮長提名的工作尚未啟動，尊重目前各地表態的自由。（編輯：陳仁華）1110216