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屏東總圖首創智慧閱讀推薦 量身打造書單

2022/2/21 17:40
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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）屏東總圖大力提升借閱服務，繼啟動全縣圖書通還、預約跨館取件，將在今年3月首創全國公共圖書館推出智慧閱讀推薦服務，依讀者個人借閱喜好，量身打造專屬書單。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，為滿足全齡化閱讀需求，總圖重新開館1年多以來，去年增購6萬冊新書，目前全館藏書量已突破40萬冊，也透過通閱通還服務，讓圖書資源分享到各鄉鎮。

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文化處指出，根據屏東縣110年公共圖書館統計數據，25歲至55歲民眾占總借閱人數50%，為了節省上班族群挑選書籍的時間，屏東總圖今年首創全國公共圖書館推出智慧閱讀推薦服務，運用大數據技術分析讀者年齡與借閱紀錄，依據讀者閱讀喜好推薦相關圖書，並提供同類型讀者熱門借閱清單。

為落實「攜手屏總圖，一起挺閱讀」政策，縣府積極爭取教育部各種補助計畫，也編列預算，採取競爭型補助方式。文化處提及，去年底鼓勵鄉鎮圖書館依據地方特色提出閱讀推廣方案，補助枋寮、萬巒、佳冬、萬丹、鹽埔等5所鄉立圖書館共近百萬元，讓民眾能善用圖書館資源。（編輯：謝雅竹）1110221

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