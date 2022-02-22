台東縣長選戰誰披綠袍 賴坤成不退讓劉櫂豪願承擔

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）民進黨籍前立委賴坤成在臉書貼文，下屆縣長選舉黨內初選「絕不退讓」；民進黨台東縣黨部主委、立委劉櫂豪表示，如果需要他承擔，願意勇於承擔。

下屆台東縣長選舉，由誰代表民進黨挑戰連任的國民黨籍縣長饒慶鈴，外界關心。

前立委、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成昨晚在臉書貼文，「背水一戰！絕不退讓！之前總是被要求『大局為重』、也給了他那麼多次機會，資源越拿越多、選票差距是越來越大，縣長、立委輪著選『整碗捧』的壟斷是台東鄉親普遍看法，累了嗎？也該幫別人抬一次轎吧」。

賴坤成今天上午接受中央社記者電話訪問表示，有人不斷放風聲說他要參加縣長黨內初選是選假的，為了要討職位，大家都很關心問他「是否又被摸頭了」，因此他要表達強烈的參選意願。

民進黨台東縣黨部主委、立委劉櫂豪接受中央社電話訪問表示，他對個人的表態不予評論，台東被黨中央和選對會評估有待開發選區，將用徵召方式，會支持配合中央的決定，如果中央評估要他承擔（參選），他會勇於承擔，如果有其他選擇，也會支持。

劉櫂豪強調，自己多年來在台東一步一腳印，感謝台東鄉親的支持，選民要看的是長久來政治人物對地方努力和對未來展望，特別是縣長的選戰，民進黨要給台東人好的未來，因此會慎選由誰來披戰袍。

賴坤成和劉櫂豪曾3次交手，民國95年縣長吳俊立涉貪污罪遭停職後請辭，縣長補選，國民黨提名鄺麗貞，民進黨未提名，因此賴坤成和劉櫂豪同時參選，形成分裂的民進黨對抗團結的國民黨，補選投票率38.17。開票結果，鄺麗貞4萬2578票，劉櫂豪1萬9228票，賴坤成4793票。

接著101年第8屆立法委員選舉民進黨內初選，劉櫂豪和賴坤成競爭，全民調結果由劉櫂豪勝出代表民進黨參選當選。104年第9屆立委選舉民進黨內部民調劉櫂豪勝出，黨中央徵召劉櫂豪。

賴坤成當過執業律師、國大代表、台東市長、立法委員，目前是台灣中小企業聯合輔導基金會董事長。

劉櫂豪當過法官、台東副縣長、民進黨中央黨部組織推廣部主任、3屆立委至今。（編輯：黃世雅）1110222