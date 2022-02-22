退役上校改執鍋鏟 供餐金門弱勢兒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣金湖鎮退役上校莊旭英退伍後從事餐飲業，每月提供50份待用餐關懷家扶中心弱勢兒，並向各界募集愛心。金門榮服處得知後前往訪慰莊旭英，致贈感謝狀表彰義舉。

榮服處發布新聞表示，莊旭英自94年從軍中退伍後便返回家鄉，平時關心地區各項事務，在各式場合常可見他的身影。為了生計，莊旭英從販賣燒烤香腸開始，一步一步至今開店從事餐飲工作，過程中接觸許多客人，體會人間冷暖。

莊旭英秉持慈悲善緣心理，在社區中發現還有更多的人更需要幫助，因緣際會下，開始每月定期捐贈家扶中心待用餐50份，以新鮮營養的熱食供經濟弱勢孩童享用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莊旭英的義舉傳到了金門縣榮民服務處，榮服處蘇姓員工更毅然於2月份主動提供30份待用餐，響應莊旭英的義舉

榮服處長游文勇表示，許多榮民在部隊服務時，盡忠職守，兢兢業業於本務，退休後仍懷著熱情走入人群，犧牲奉獻，對於這樣的情操，服務處予以肯定，希望藉由發掘這樣的案例，喚起大家的愛心，也呼籲社會大眾多多響應這個寒冬送暖認購愛心餐的活動。（編輯：謝雅竹）1110222