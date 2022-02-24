協同發展金門觀光 官澳灣口遊憩市集徵求廠商

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金門縣政府觀光處24日表示，官澳灣口海灘暨周邊環境工程已於民國110年底完工啟用，為持續活化利用陸域與水域空間，即日起至3月14日止公開徵求廠商進駐。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年2月24日

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（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）金門縣政府今天表示，為活化利用官澳灣口陸域與水域空間，採活動形式結合新興的遊憩設施、新興玩法，即日起至3月14日止公開徵求廠商進駐。

縣府觀光處發布新聞表示，官澳灣口海灘暨周邊環境工程已於去年底完工啟用，新增人工沙灘及淺灘沙灘遊戲區、4大項的兒童遊樂設施與個成人運動設施，內環部分也新增了近60公尺的木棧道等活動空間，現已成為假日休閒好去處。

觀光處表示，為持續活化官澳灣口陸域與水域空間，打造成為遊憩場所，縣府以活動形式試辦，公開徵求10家廠商進駐，由機關進行審查與給予補助，並向得標廠商每月收取租金，40呎貨櫃場域租金新台幣2000元、20呎貨櫃場域租金1000元。

觀光處長丁健剛表示，營運期間至11月30日止，後續將視實際營運與地方活絡情形，評估是否延續辦理。他說，希望透過觀光協同發展，帶動當地及東半島觀光、繁榮地方產業，營造成東半島新的遊憩旅遊環境與遊程。

有興趣者可至金門縣政府官方網站查詢，或電話洽詢觀光處082-318823轉62732何先生。（編輯：黃世雅）1110224