特定工廠納管卡在用電證明 高市府：可後續補齊

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄24日電）「特定工廠」納管登記3月19日截止，但高市議員陳麗娜指出，業者申請台電用電證明塞車，盼市府先收件，再補繳用電證明。市府經發局表示，若來不及，可在審查期間陸續補齊。

為解決農地工廠問題，中央2019年修正通過「工廠管理輔導法」，以「特定工廠登記」取代臨時工廠登記，符合輔導對象的業者要在今年3月19日前申請納管。

陳麗娜今天透過新聞稿表示，申請時間剩不到1個月，許多業者都在趕辦申請，而納管申請需要許多文件，台電的「用電證明」就是其中之一，不料台電「用電證明」申請塞車，一切要等台電通知，讓業者擔憂延誤申請納管。

陳麗娜說，如果台電沒辦法如期為業者開具證明，市府應先收取業者其他申請文件，再讓業者補繳用電證明，不可讓業者因此錯過納管申請期限。

高雄市政府經發局主秘呂德育接受中央社記者電訪表示，若工廠來不及申請到用電證明，可以先在3月19日前提交其他申請文件，並在半年審查期間陸續補齊，未一次全部交齊沒關係。

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呂德育說，目前高雄市還有約1200家工廠尚未申請納管，最多是因為工廠不是蓋在自己的土地上，業者預期未來無法順利走到用地變更程序，因此意願較低；也有比較低階勞力密集的產業，覺得後續工廠改善計畫需要高成本投入，因此遲遲未提出申請。

針對尚未申請工廠，呂德育說，除簡化收件措施，經發局已每家每戶寄送公文、打電話提醒，也陸續訪查無法聯繫的700餘家業者，並在中小企業主常出入的區公所、登山入口懸掛紅布條提醒，希望盡可能將特定工廠納入管理。（編輯：陳仁華）1110224