花蓮捕獲首隻綠鬣蜥 初判未發現野外族群

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮縣政府農業處25日接獲民眾通報，七腳川溪河岸出現綠鬣蜥，縣府派員聯手捕獲，為縣內近年首例，農業處初判目前花蓮縣內未有野外綠鬣蜥族群，將持續巡查。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天接受中央社記者採訪表示，過去幾年有接獲通報有零星綠鬣蜥個體，並未捕獲，這次是首次捕獲綠鬣蜥活體，為成年雌性個體，本身有傷勢，捕獲後疑因傷勢或疾病自然死亡。

陳淑雯表示，目前花蓮縣內未有野外綠鬣蜥族群，會持續在通報地點、捕獲地點持續巡查，倘若發現綠鬣蜥已在縣內建立野外族群，縣府將擬定移除計畫，控制綠鬣蜥族群數量並阻絕其分布擴散。

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花蓮縣政府農業處指出，綠鬣蜥原產中南美洲，早年引進台灣作為寵物飼養，近年逐漸逸出野外，因其挖土的習性可能損害農田或河堤，造成農業與生物安全威脅，是首個以野生動物保育法公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，目前飼養須登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖。

陳淑雯指出，民眾若在野外發現綠鬣蜥的蹤跡，可撥打縣府自然保育專線03-8226050，或通報1999縣民熱線，由專人進行移除工作，切勿自行捕捉移除，以免遭動物咬傷，或是干擾群聚個體促使其移動擴散。（編輯：謝雅竹）1110226