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新竹公園與左岸自行車道櫻花開 連假賞櫻好去處

2022/2/26 13:38（2/26 14:01 更新）
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新竹市轄內有3處櫻花林，2至4月是盛開花季，吸引不少民眾前往賞櫻。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月26日
新竹市轄內有3處櫻花林，2至4月是盛開花季，吸引不少民眾前往賞櫻。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月26日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）新竹市的櫻花盛開，市長林智堅表示，新竹市三大勝地櫻花樹齡都已近20年，包括新竹公園、新竹左岸及汀甫圳，邀民眾趁228假期來欣賞櫻花美景。

新竹市政府今天發布新聞稿，林智堅於稿中表示，新竹市有3大賞櫻處，分別由「櫻花爺爺」楊根棟、退休里長楊建榮等志工出錢出力嫁接出許多品種，才打造出這些櫻花林，花期從2月持續到4月。

林智堅說，新竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，有一處較少人知道的櫻花私房景點，河津櫻綻放超過100公尺，建議從中華路左轉中華路一段2巷後，沿著滑輪公園往前行就能看見。

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照顧左岸櫻花樹多年的楊建榮於稿中說，18年前日本賞櫻潮剛起，他便想種植櫻花，增加自行車道亮點，於是以多年花草經驗播種、育苗，沿著車道種植超過300棵櫻花。

建華里長徐良芳在稿中表示，汀甫圳兩側的櫻花樹，10年前由他栽種規畫，總計61棵，包含富士櫻、墨染櫻、山櫻等品種，因花期較晚，目前僅有花苞，預計3月中旬汀甫圳櫻花小徑才進入花季，要民眾屆時到新竹市東南街239巷內欣賞。（編輯：李錫璋）1110226

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