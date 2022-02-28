東勢高接梨穗寒害受損 符合現金救助條件

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農委會主委陳吉仲（右5）28日前往台中東勢會勘高接梨嫁接損害災情，並與農民座談茂谷柑行銷問題，立法院副院長蔡其昌（右4）及立委江啟臣（左4）、楊瓊瓔（右3）也出席與會。中央社記者郝雪卿攝 111年2月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市東勢高接梨因寒害梨穗受損及茂谷柑行銷問題，農委會主委陳吉仲今天現場會勘後表示，明天公告台中市高接梨符合天然災害現金救助條件，每公頃補助新台幣6萬元助復耕。

因應2月寒流造成全台農業災損嚴重，陳吉仲今天在台中市農業局長蔡精強陪同下，到東勢區會勘高接梨嫁接損害災情，並與農民座談茂谷柑行銷問題，立法院副院長蔡其昌及立委江啟臣、楊瓊瓔也出席座談會。

蔡精強表示，2月寒害造成台中市高接梨穗、草莓、桃等作物損傷，整體災損面積超過286公頃，損失金額1840多萬元，尤以東勢、新社、石岡、后里等區的高接梨產業受損最大，其中東勢區梨穗受損175公頃，平均損害程度35%最嚴重，已達現金救助條件。

至於茂谷柑，蔡精強指出，台中茂谷柑種植面積達552公頃，年產量逾1萬1000噸，居全台第1，主要產地集中在東勢、石岡、新社及后里等區。南部茂谷柑今年受低溫影響，成熟較慢，部分茂谷柑在春節連假後還未完全採收完畢，連帶影響台中茂谷柑銷售及價格。

蔡其昌在座談會中表示，農損補助是很久以前的規定，如今農業成本提升，品項狀況也不同，農委會應重新檢討，因為時代環境及時空都不一樣，他願訂購茂谷柑200箱來拋磚引玉，幫忙行銷。

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陳吉仲指出，明天農委會就會公告台中市高接梨符合天然災害現金救助條件，每公頃補助6萬元，讓農民早日復耕。對於天然災害現金救助金額10多年未調整，且農民成本也在上漲，農委會也將全面盤點。

在協助茂谷柑行銷方面，陳吉仲說，農委會與台中市政府配合推廣茂谷柑做為校園午餐水果，另外外銷獎助也會提高1倍，執行到5月底為止，提高外銷業者誘因，協助賣到新加坡等東南亞國家。（編輯：郭諭儒）1110228