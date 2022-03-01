全國芭樂量增11% 農糧署長：沒外銷衝擊國內價格

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屏東芭樂1日封櫃啟航銷往加拿大，總計13公噸，農糧署長胡忠一（左起）與民進黨立委周春米等人出席封櫃啟航儀式。中央社記者李卉婷攝 111年3月1日

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東大和農特產品合作社今天封櫃13公噸芭樂啟航銷往加拿大，農糧署長胡忠一今天在啟航儀式表示，推估今年產量增11%，若沒外銷，國內價格將受到衝擊。

今天參加芭樂封櫃啟航儀式的有農糧署長胡忠一和民進黨立委周春米，胡忠一致詞表示，全台灣芭樂種植面積7856公頃，推估產量有20萬5410公噸，將比去年多出11%，今年的芭樂若沒有外銷，國內價格會受到影響。

胡忠一說，屏東芭樂種植面積僅占全台灣7%，仍保有不錯的品質。往年以航運外銷芭樂到加拿到只需20至30天，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，運送時間拉長至40至50天才能送到消費者手中。

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近2個月的運送時程，芭樂如何保鮮？胡忠一說，運送過程配置氣壓艙，抽走內部氧氣、灌入二氧化碳，讓芭樂維持「休眠」狀態，就能新鮮如初，送到消費的手中。

周春米接受媒體聯訪指出，為了因應國際化，甚至達到農作物產銷調控目的，協助向行政院爭取3.6億元建設經費的「農業國際化標準包裝加工廠」，設立於屏東中部的潮州鎮，充實「冷鏈、保存、加工、行銷」四大功能，力拚今年完工。（編輯：黃世雅）1110301